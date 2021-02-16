بالصور.. هكذا رد العراقيون على ابنة الطاغية صدام

2021/02/16 | 08:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج اهالي محافظة كربلاء المقدسة في العراق في تظاهرة رافضة لعودة النظام البعثي البائد الى العراق، واستنكارا لما عرضته قناة "العربية" السعودية في لقاء ...

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