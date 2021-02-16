الحلبوسي يدين الهجوم على أربيل

2021/02/16 | 08:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الهجوم الذي استهدف مدينة أربيل.

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