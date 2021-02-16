يوميات نصراوي: هكذا صرت صحفيا - نبيل عودة

2021/02/16 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نبيل_عودة نبيل عودةكنت اعد قهوة الصباح حين بعثر صمت الهدوء رنين التلفون.



شيء ما أثار الرعشة في جسدي.



تجمدت في مكاني متوقعا خبرا.



انتظرت أن يرد على التلفون أحد غيري من أهل البيت.



لعل الخبر الذي أتوقعه منذ أسابيع، لا يخرج عن حدود التوقع.



كنت متأكدا من الدافع لهذا الرنين المزعج في ذلك الصباح الربيعي رغم إننا في أشهر الشتاء الباردة.



قلت لنفسي حتى السماء ترفض البكاء.



لا يمكن أن يكون هو.



سمعت ابنتي تصرخ: "مات ......





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