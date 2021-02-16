العراق.. العثور على مركبة أطلقت منها الصواريخ التي استهدفت أربيل

2021/02/16 | 09:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز مكافحة إرهاب إقليم كردستان العراق، في وقت مبكر من الثلاثاء، العثور على المركبة التي انطلقت منها الصواريخ على أربيل، عاصمة الإقليم، حسبما أفاد مراسل "الحرة" في العراق.

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