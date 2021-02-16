سرايا اولياء الدم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي على القاعدة العسكرية الامريكية في اربيل

2021/02/16 | 09:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن تنظيم / سرايا اولياء الدم / مسؤوليته عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة عسكرية امريكية قرب مطار اربيل الليلة الماضية.وقال في بيان انه : بتوفيق الله ودعاء شعبنا الابي، وفي تمام الساعة التاسعة و 15 دقيقة من مساء امس تمكن رجالكم في سرايا اولياء الدم من القيام بعملية نوعية ضد الاحتلال الامريكي في شمالنا الحبيب، حيث اقتربنا من قاعدة الاحتلال (الحرير) في اربيل بمسافة 7كم، وتمكنا من توجيه ضربة قاسمة قوامها 24 صاروخاً اصابت اهدافها بدقة بعد أن فشلت منظومة CRAM وقذائف الاحتلال من اعتراضها، مما ادى اضرار جسيمة بآليات ومخازن وطائرات الاحتلال وسقوط العديد من الاصابات في صفوف عناصرهم المحتلة.واهابت السرايا / حسب البيان / بابناء شعبنا بان القذائف التي سقطت خارج قاعدة الاحتلال انما هي قذائف امريكية حاولت اعتراض صواريخنا، مجددة العهد لشعبنا الصابر بأنها ستقر عيونهم بالثأر لدماء القادة الشهداء، ولن يكون الاحتلال الامريكي بمأمن من ضرباتنا في أي شبر من الوطن حتى في كردستان التي نعدكم بعمليات نوعية اخرى فيها./انتهى3

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