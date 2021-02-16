البنتاغون : مقتل مدني أميركي وجرح 6 آخرين بينهم جندي في القصف ‏الصاروخي على أربيل


البنتاغون : مقتل مدني أميركي وجرح 6 آخرين بينهم جندي في القصف ‏الصاروخي على أربيل
2021/02/16 | 09:18 - المصدر: وكالة نينا
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الدفاع الامريكية / البنتاغون / عن مقتل مدني أميركي وجرح 6 آخرين بينهم جندي في القصف ‏الصاروخي على أربيل .وتعرضت اربيل ليلة امس لقصف صاروخي استهدف القاعدة الامريكية قرب المطار ./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاغون : مقتل مدني أميركي وجرح 6 آخرين بينهم جندي في القصف ‏الصاروخي على أربيل) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنتاغون : مقتل مدني أميركي وجرح 6 آخرين بينهم جندي في القصف ‏الصاروخي على أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).

واصل القراءة على وكالة نينا
Sponsored Links