البنتاغون : مقتل مدني أميركي وجرح 6 آخرين بينهم جندي في القصف ‏الصاروخي على أربيل

2021/02/16 | 09:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الدفاع الامريكية / البنتاغون / عن مقتل مدني أميركي وجرح 6 آخرين بينهم جندي في القصف ‏الصاروخي على أربيل .وتعرضت اربيل ليلة امس لقصف صاروخي استهدف القاعدة الامريكية قرب المطار ./انتهى3

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