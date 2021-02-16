2021/02/16 | 09:18 - المصدر: وكالة نينا
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الدفاع الامريكية / البنتاغون / عن مقتل مدني أميركي وجرح 6 آخرين بينهم جندي في القصف الصاروخي على أربيل .وتعرضت اربيل ليلة امس لقصف صاروخي استهدف القاعدة الامريكية قرب المطار ./انتهى3
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاغون : مقتل مدني أميركي وجرح 6 آخرين بينهم جندي في القصف الصاروخي على أربيل) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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