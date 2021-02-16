النفط: نقاوة البنزين ستصل إلى 88% مطلع تموز المقبل

2021/02/16 | 09:25 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

تقترب شركة مصافي الجنوب من انجاز عدد من المشاريع الكفيلة بزيادة الطاقة التكريرية لاكثر من 80 الف برميل، للاسهام بتقليل عمليات استيراد المحروقات، كاشفة عن قرب وصول نقاوة البنزين الى 88 بالمئة، فضلا عن اعادة العمل بـ 4 مصاف في المناطق المحررة.

وقال الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، ان “الملاكات الهندسية والفنية في شركة مصافي الجنوب تعمل على انجاز عدد من المشاريع التي تسهم بتطوير ادائها وتحسين طاقاتها التكريرية ونوعية المحروقات المنتجة”، منوها بان “الملاكات انجزت حاليا مشروع نصب برج التبريد بطاقة 12 الف متر مكعب في الساعة والذي يعد الاكبر في العراق ومن المؤمل ان يدخل العمل مطلع نيسان المقبل”.

واضاف جهاد، ان “ملاكات الوزارة تعمل ايضا على تنفيذ مشروع 3 مراجل بخارية بطاقة 100 طن في الساعة لكل منها، مشيرا الى ان هناك مساعي لادخال المشروع الى العمل في 15 حزيران المقبل ليتسنى بعدها بشهر ادخال مشروع وحدات تعاملات المياه بطاقة 450 طنا في الساعة والذي سيوفر مياها عالية النقاوة لتغذية المراجل الجديدة والحالية في مصفى البصرة”.

وكشف جهاد عن “قرب اضافة وحدة ازمرة بطاقة 11 الف برميل يوميا والتي ستساعد في زيادة وتحسين انتاج البنزين بنقاوة تصل الى 88 بالمئة”، لافتا الى ان “هذا المشروع سيدخل العمل مطلع تموز المقبل”.



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