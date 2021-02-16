النزاهة تعيد عقاراً بمساحة 168 دونماً إلى ملكيَّة الدولة في كركوك

2021/02/16 | 09:28 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

ضبطت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، عدداً من المُتَّهمين بالتجاوز على عقارٍ عائدٍ للدولة في كركوك، فيما أشارت إلى أنَّ مساحة العقار تبلغ (168) دونماً، وتصل قيمته إلى (15) مليار دينارٍ.

وقالت الهيئة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة كركوك، وبعد تلقّيه معلوماتٍ عن قيام جهةٍ مُتنفِّذةٍ بالتجاوز على أراضٍ عائدةٍ لوزارة الماليَّة، وبيعها وفق عقود بيعٍ غير أصوليَّةٍ في إحدى مناطق المحافظة، انتقل إلى موقع العقار، حيث تمكَّن الفريق من ضبط ثلاثة مُتهمين وأوليَّات وعقود البيع التي تمَّ تنظيمها خلافاً للقانون”.

وأضاف البيان أن “إجراء الكشف الموقعيِّ بيَّن قيام متجاوزين بمسح وتقطع العقار إلى قطعٍ سكنيَّةٍ وبيعها إلى مُواطنين بمبلغ قدرُه (8,000,000) ملايين دينارٍ للقطعة الواحدة وفق عقود بيعٍ غير أصوليَّةٍ، على إثر ذلك تم ضبط المتجاوزين”، لافتةً إلى أن “قيمة العقار البالغة مساحته (168) دونماً تزيد على(15,000,000,000) مليار دينارٍ عراقيٍّ”.

وتابع أنه “تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُبرزات والمُتَّهمين على السيّد قاضي التحقيق المختصِّ؛ بغية اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة”.

وكانت الهيئة قد أعلنت في السادس من تشرين الأول الماضي عن تمكُّنها من إعادة عددٍ من العقارات في محافظة كـركوك إلى ملكيَّة الدولـة، مُبيّنةً أنَّ قيمة العقارات التقديريَّة تبلغ أكثر من (4,300,000,000) مليارات دينارٍ.



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