2021/02/16 | 09:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد استنكر الحزب الإسلامي العراقي، العملية الارهابية المتمثلة بقصف مدينة اربيل بعدد من الصواريخ، مشيرة الى انها محاولة لاثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار في اقليم كردستان.وأكد الحزب في تصريح صحفي، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “هذا الفعل الاجرامي ، انما يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار واثارة الفوضى المأجورة في اقليم كردستان العزيز”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحزب الإسلامي: إستهدف أربيل محاولة لاثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار في كردستان) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحزب الإسلامي: إستهدف أربيل محاولة لاثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار في كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).