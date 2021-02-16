2021/02/16 | 09:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بتشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في قصف مطار أربيل الدولي.وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الكاظمي شكل لجنة مشتركة مع الجهات المختصة في إقليم كردستان لمعرفة الجهة التي تقف وراء حادث سقوط عدد من الصواريخ …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يوجه بتشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في قصف مطار أربيل) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يوجه بتشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في قصف مطار أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).