رئيس الجمهورية: إستهداف أربيل تصعيد خطير وعمل إرهابي إجرامي

2021/02/16 | 09:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد بين رئيس الجمهورية برهم صالح، ان إستهداف أربيل يُمثل تصعيد خطير وعمل إرهابي اجرامي يستهدف الجهود الوطنية لحماية أمن البلاد.وقال صالح في تغريدة عبر “تويتر” تابعه “النور نيوز”، ان “‏إستهداف أربيل الذي اوقع ضحايا، يُمثل تصعيد خطير وعمل إرهابي اجرامي يستهدف الجهود الوطنية لحماية امن البلاد وسلامة المواطنين”.وأضاف، “لا …

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