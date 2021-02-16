الحشد الشعبي يعلق على استهداف اربيل ويوجه رسالة الى البعض

2021/02/16 | 09:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نفى المتحدث الرسمي بأسم قوات الحشد الشعبي في جنوب العراق الاخبار المتداولة بشأن قيام الحشد بأستهداف اربيل .

وقال علي الحسيني المتحدث بأسم قوات الحشد الشعبي في تصريح لـ صوت امريكا وتابعه موقع NRT عربية (16 شباط 2021) انه " ليست لدينا اية معلومات عن المكان الذي انطلقت منها الصواريخ صوب اربيل ، نافيا ضلوع قوات الحشد الشعبي بهذه العملية.

واضاف الحسيني " سنقاضي اي جهة تقوم بأتهام قوات الحشد الشعبي بهذه الاستهدافات.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية إن 14 صاروخا استهدفت قاعدة أميركية في إربيل، 4 منها أصابت مبان فيها، وذلك في الهجوم الذي أسفر عن مقتل متعاقد مدني وإصابة 5 أميركيين من بينهم جندي.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية إن متعاقدا أميركيا مدني قتل في الهجوم الصاروخي على مطار أربيل في كردستان العراق، بينما جرح ستة أميركيين آخرين، من بينهم جندي.

إلى ذلك، أفاد المتحدث باسم قوات التحالف المشتركة - عملية العزم الصلب الكولونيل وايني ماروتو أن تقارير أولية تشير إلى أن "نيران غير مباشرة سقطت على قوات التحالف في أربيل الليلة.



وقد قُتل متعاقد مدني واحد ، وأصيب 5 متعاقدون مدنيون وجرح جندي أمريكي واحد..



مزيد من المعلومات لمتابعة".

وزعمت جماعة مسلحة تطلق على نفسها اسم "سرايا أولياء الدم"، الثلاثاء، مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار أربيل ومحيطه.

وقال بيان صادر عما يعرف بـ "سرايا أولياء الدم" إنه "في تمام الساعة التاسعة و 15 دقيقة من مساء اليوم تمكن رجالكم في سرايا أولياء الدم من القيام بعملية نوعية ضد الاحتلال الأميركي في شمالنا الحبيب، حيث اقتربنا من قاعدة الاحتلال (الحرير) في أربيل بمسافة 7 كيلومترات، وتمكنا من توجيه ضربة قاصمة قوامها 24 صاروخاً اصابت أهدافها بدقة بعد أن فشلت منظومة CRAM وقذائف الاحتلال من اعتراضها، مما أدى إلى أضرار جسيمة بآليات ومخازن وطائرات الاحتلال وسقوط العديد من الإصابات في صفوف عناصرهم المحتلة".

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