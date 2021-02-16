2021/02/16 | 09:32 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة: إعادة عقار قيمته 15 ملياراً إلى ملكية الدولة في كركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/16 | 09:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: إعادة عقار قيمته 15 ملياراً إلى ملكية الدولة في كركوك) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: إعادة عقار قيمته 15 ملياراً إلى ملكية الدولة في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).