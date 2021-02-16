بافل طالباني يدين استهداف مدينة اربيل

2021/02/16 | 09:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادان بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة اربيل مساء امس الاثنين وادى الى عدد من المواطنين بجروح.

وقال بافل طالباني في بيان: ندين اي مخطط يستهدف تخريب الامن والاستقرار في اقليم كوردستان، وسنبذل كل الجهود لمواجهة كل من يحاول تعريض امن اقليم كوردستان الى الخطر، ولن نسمح ابداً بتخريب امن واستقرار المواطنين بأي شكل من الاشكال.

واضاف: نحن قلقون من هذه الهجمات التي تستهدف مدينة اربيل ، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وانا متاكد بانه وبوحدة وارادة قواتنا الامنية نستطيع مواجهة التحديات الامنية بشكل افضل وتوفير الامن والاستقرار للجميع.

PUKmedia خاص

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