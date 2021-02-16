التربية تكشف: سنرفع توصيات حول امتحانات نصف السنة إلى اللجنة العليا

2021/02/16 | 09:38 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..





أكدت وزارة التربية، عزمها رفع توصيات وآليات الى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشأن وامتحان...

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