الاقتصاد النيابية: فارق ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار سيستخدم في سد الفجوة المالية

2021/02/16 | 09:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار

النيابية، حامد الموسوي، ان فارق

ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار،

سيستخدم لسد الفجوة المالية، لافتا الى

ان الدولة ذاهبة باتجاه دعم القطاع

الخاص لاستقطاب اكبر عدد من

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