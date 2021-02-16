الحلبوسي: هجوم اربيل عمل ارهابي

2021/02/16 | 09:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدان رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، الهجوم الصاروخي في محيط مطار أربيل.

وقال الحلبوسي عبر تغريدة على منصة تويتر اطلعت عليها السومرية نيوز،: "ندين الهجوم الإرهابي الذي استهدف أربيل الآمنة"، مضيفاً أن "هذا العمل الإجرامي يمثل تصعيدا خطيرا واستهدافا لأمن البلاد".

ودعا الحلبوسي الجميع إلى "التعاون من أجل حفظ استقرار العراق وسيادته، وإنزال أقصى العقوبات بكل من يتعدى على أمن الوطن والمواطن".

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