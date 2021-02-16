الرشيد ينهي إجراءات فتح حسابات وإصدار بطاقات لمنتسبي القوات الأمنية

2021/02/16 | 09:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن مصرف الرشيد، الثلاثاء، إكمال إجراءات فتح حسابات وإصدار بطاقات لمنتسبي الجيش العراقي.

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وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (16 شباط 2021) أن "مدير عام مصرف الرشيد الاستاذ باسم عبد علي يوسف وجه شمولهم بالسلف والقروض أسوة بمنتسبي وزارة الداخلية".

وأضاف أن "العمل مستمر بانجاز بطاقات كافة الوزارت التي وقعت عقد مع المصرف ليتم شمولهم بالتقديم على السلف من خلال النظام الالكتروني الذي سيبدأ العمل به قريبا".

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