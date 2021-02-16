نوع جديد من كورونا مع

2021/02/16 | 09:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال خبراء في المملكة المتحدة إنه تم اكتشاف نوع آخر من فيروس كورونا مع "مجموعة من الطفرات المقلقة" التي يجب أن تخضع لمزيد من الاختبارات، وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

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