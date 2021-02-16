بغداد.. القبض على عصابة سرقت 120 مليون دينار من أحد منافذ صرف الرواتب

2021/02/16 | 09:49 - المصدر: بغداد اليوم

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مكافحة إلاجرام تلقي القبض على عصابة سرقت 120 مليون دينار من أحد منافذ صرف الرواتب في بغداد

ألقت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد مكتب إجرام المحمودية القبض على عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص قاموا بسرقة 120 مليون دينار من أحد منافذ صرف الرواتب في بغداد،

وبينت المديرية أنه بعد توفر معلومات حول حادث السرقة تم على الفور تشكيل فريقا للعمل للبحث والتحري وجمع المعلومات التي أثمرت بالتوصل الى أفراد العصابة الثلاثة من خلال تتبع العجلة التي كانوا يستقلونها، وبعد استحصال الموافقات القضائية تم القبض على أحد المتهمين وبدلالته تم القبض على المتهمين الآخرين، حيث اعترفا بعد التحقيق معهما بأشتراكهما في سرقة المبلغ، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون .

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