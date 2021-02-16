الأمم المتحدة تصدر بياناً بشأن استهداف مطار أربيل بالصواريخ

2021/02/16 | 09:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

نشجب الهجوم الصاروخي المميت على أربيل.



إن مثل هذه الأعمال الشنيعة المتهورة تشكل تهديدات خطيرة للاستقرار.



يجب حماية العراق من التخاصمات (الخارجية).



نحن ندعو إلى ضبط النفس والتعاون الوثيق بين بغداد وأربيل لتقديم الجناة إلى العدالة.

يتبع .



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