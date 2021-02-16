2021/02/16 | 09:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

ضبطت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عدداً من المُتَّهمين بالتجاوز على عقارٍ عائدٍ للدولة في كركوك، فيما أشارت إلى أنَّ مساحة العقار تبلغ (168) دونماً، وتصل قيمته إلى (15) مليار دينارٍ.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت في بيان تلقته (بغداد اليوم) بأنَّ "فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة كركوك، وبعد تلقّيه معلوماتٍ عن قيام جهةٍ مُتنفِّذةٍ بالتجاوز على أراضٍ عائدةٍ لوزارة الماليَّة، وبيعها وفق عقود بيعٍ غير أصوليَّةٍ في إحدى مناطق المحافظة، انتقل إلى موقع العقار، حيث تمكَّن الفريق من ضبط ثلاثة مُتهمين وأوليَّات وعقود البيع التي تمَّ تنظيمها خلافاً للقانون".

وتابعت الدائرة مُوضحةً أنَّ "إجراء الكشف الموقعيِّ بيَّن قيام متجاوزين بمسح وتقطع العقار إلى قطعٍ سكنيَّةٍ وبيعها إلى مُواطنين بمبلغ قدرُه (8,000,000) ملايين دينارٍ للقطعة الواحدة وفق عقود بيعٍ غير أصوليَّةٍ، على إثر ذلك تم ضبط المتجاوزين، لافتةً إلى أن قيمة العقار البالغة مساحته (168) دونماً تزيد على(15,000,000,000) مليار دينارٍ عراقيٍّ".

وتمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُبرزات والمُتَّهمين على السيّد قاضي التحقيق المختصِّ؛ بغية اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة.

وكانت الهيئة قد أعلنت في السادس من تشرين الأول الماضي عن تمكُّنها من إعادة عددٍ من العقارات في محافظة كـركوك إلى ملكيَّة الدولـة، مُبيّنةً أنَّ قيمة العقارات التقديريَّة تبلغ أكثر من (4,300,000,000) مليارات دينارٍ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تضبط متهمين متجاوزين على عقار قيمته 15 مليار دينار في كركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تضبط متهمين متجاوزين على عقار قيمته 15 مليار دينار في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).