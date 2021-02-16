مسرور بارزاني يبحث في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي القصف الصاروخي على اربيل

2021/02/16 | 09:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تلقى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي انطوني بلينكن.وجرى خلال الاتصال الهاتفي، بحث القصف الصاروخي الذي تعرضت له اربیل لیلة أمس معبرين عن تعاطفهما مع الضحايا.ووصف رئيس الحكومة القصف بالجبان وحث الوزير بلينكن على دعم التحقيق المشترك لحكومة إقليم كردستان والحكومة الفيدرالية من اجل تحديد الجناة وتقديمهم للعدالة.واتفقا على البقاء على اتصال وثيق في هذا الصدد.وفي جانب آخر من الاتصال، جرى بحث آخر تطورات الوضع على الساحة العراقية./انتهى3

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