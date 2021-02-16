مصرف الرشيد يقرر شمول منتسبي الجيش بالسلف والقروض

2021/02/16 | 09:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن مصرف الرشيد اليوم الثلاثاء اكمال اجراءات فتح حسابات واصدار بطاقات لمنتسبي الجيش.وقال في بيان انه : تم شمول منتسبي الجيش بالسلف والقروض اسوة بمنتسبي وزارة الداخلية .واضاف ان : العمل مستمر بانجاز بطاقات كافة الوزارت التي وقعت عقدا مع المصرف ليتم شمولهم بالتقديم على السلف من خلال النظام الالكتروني الذي سيبدأ العمل به قريبا./انتهى3

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