النساء في تايلاند يدفعن ثمنًا باهظًا للمشاركة الديمقراطية - كورديليا حسين

2021/02/16 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كورديليا_حسين ترجمة كورديليا حسينخلال تظاهرات عام 2020 المطالبة بالديمقراطية، وقفت النسويات في تايلاند، في وجه الأعمدة الثلاث التي يقوم عليها المجتمع الأبوي، وهي: المَلَكيّة والجيش ورجال الدين البوذيين، ولكنهم يدفعون ثمن نضالهن هذا باهظًا، بحسب تقرير نشرته الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) يوم الأربعاء 3 فبراير الجاري.



كان الشباب والطلاب في طليعة احتجاجات عام 2020 المطالبة بالديمقراطية والمناهضة ......





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