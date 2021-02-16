قوات الاحتلال تعتقل قياديين بحركة حماس في الضفة

2021/02/16 | 10:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الثلاثاء، قياديين بحركة حماس خلال مداهمات بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة “صفا” أن قوات العدو اعتقلت النائب ياسر منصور من منزله بحي المعاجين، كما اعتقلت القيادي الأسير المحرر عدنان عصفور من منزله بحي المخفية.

وداهمت كذلك منزل مواطن بقرية روجيب شرق نابلس، وفتشت المنزل وعبثت بمحتوياته.

كما اعتقلت شرطة العدو، الليلة الماضية، شابا عند باب الخليل في البلدة القديمة من القدس المحتلة.

وقال شهود عيان إن عناصر من شرطة العدو اعتدت على الشاب المقدسي يوسف شاويش بالدفع والضرب، قبل أن تقتاده إلى مركز “القشلة” في باب الخليل بالقدس القديمة.



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