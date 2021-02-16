مراقبة المنهاج الحكومي لـ NRT : البرلمان يتجه نحو استجواب وإقالة بعض الوزراء

2021/02/16 | 10:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد رئيس لجنة الأداء الحكومي حازم الخالدي، الثلاثاء، أن نسبة تلكؤ أداء الحكومة قد تجاوزت الـ 82%، وهذا ما يثبت وجود فشل كبير في عملها طيلة الفترة الماضية.

وقال الخالدي في حديث لـ NRT عربية، إن "اللجنة قدمت تقريرا بتقييم الأداء الحكومي وحجم الفشل إلى اللجان النيابية التي أخذت على عاتقها دراسته وتقييم عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية، والمجلس ذاهب نحو استجواب وإقالة بعض الوزراء وبالفعل تم تحديد مواعيد لاستجواب عدد منهم".

وأضاف أن "الحكومة ألزمت نفسها بأن تقدم موازنة تحتوي سعرا تحفظيا للنفط ويتم فيها خفض النفقات وتعظيم الإيرادات ثم اتجهت لخطوات تتعارض مع ما طرحته، وهذا يتضح جليا فيما يتعلق بسعر الصرف الذي كان ضرره كبير على المواطن باعتبار أن أغلب السلع التي يستخدمها المواطن هي سلع استيرادية".

وأشار إلى أن "الورقة البيضاء التي طرحتها الحكومة غير عملية ولا تلائم الوضع الحالي للبلاد"، مبينا أن "هناك تخبط واضح وكبير في إدارة الملف الاقتصادي، وفي حال تم تمرير الموازنة بالشكل الذي قدمته الحكومة فإن ذلك سيلحق الضرر بالاقتصاد العراقي لأجيال قادمة وسيفتح أبواباً كثيرة للفساد وهدر المال العام".

هذا وكان الكاظمي قد قال خلال كلمة له بذكرى يوم الشهيد العراقي انه "سيبدأ خلال الأيام المقبلة بملاحقة الفاسدين وتطبيق الورقة البيضاء التي تقدم بها لإصلاح الواقع الاقتصادي في البلاد".

وفي سياق متصل، أبدى النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي في حديث لـ NRT تحفظه على "عدد من النقاط التي تحتويها الورقة البيضاء التي طرحها الكاظمي"، مؤكداً انها "تتقاطع مع ما طرح في مشروع قانون الموازنة خصوصا فيما يتعلق بموضوع خصخصة القطاعات الحيوية وموضوع الاستثمار وعدد من النقاط الأخرى الكارثية"، حسب تعبيره.

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