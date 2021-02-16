الحلبوسي: استهداف اربيل تهديد لامن البلاد

2021/02/16 | 10:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل، ليلة امس الاثنين واسفر عن اصابة عدد من المواطنين بجروح.

وقال الحلبوسي في تغريدة له على تويتر: ندين الهجوم الإرهابي الذي استهدف أربيل الآمنة، إن هذا العمل الإجرامي يمثل تصعيدا خطيرا واستهدافا لأمن البلاد.

واضاف: على الجميع التعاون من أجل حفظ استقرار العراق وسيادته، وإنزال أقصى العقوبات بكل من يتعدى على أمن الوطن والمواطن.

PUKmedia اعلام رئيس مجلس النواب‌

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