التحالف الدولي يكشف حصيلة ضحايا الاعتداءات على اربيل

2021/02/16 | 10:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد التحالف الدولي استشهاد شخص وإصابة 6 آخرين بينهم احد اعضاء الخدمة في الجيش الامريكي، في الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة اربيل مساء الاثنين.

وقال المتحدث باسم عملية "العزم الصلب"، في التحالف الدولي ضد داعش، الكولونيل واين ماروتو، ان الهجوم اسفر عن استشهاد متعاقد مدني وإصابة خمسة متعاقدين مدنيين آخرين بجروح وإصابة أحد أعضاء الخدمة في الجيش الأمريكي، مشيرا الى ان التقارير الأولية تفيد بأن "نيرانا غير مباشرة سقطت على قوات التحالف في أربيل".

وكان عدد من الصواريخ قد سقطت على اربيل مساء يوم الاثنين، ادى الى اصابة 3 اشخاص بحسب بيان رسمي لوزارة الصحة في حكومة الاقليم.

PUKmedia

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