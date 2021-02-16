2021/02/16 | 10:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

تواصل طبابة الحشد الشعبي، الثلاثاء، تقديم خدماتها الطبية للزائرين الوافدين الى مدينة سامراء لإحياء ذكرى استشهاد الامام علي الهادي عليه السلام.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “المفارز الطبابة تواصل خدماتها الطبية والعلاجية للزائرين على امتداد الطرق المؤدية الى مدينة سامراء خلال ذكرى زيارة الامام علي الهادي (ع)”.

وأضاف البيان أنه “توزعت الخدمات المقدمة من مديرية الطبابة وقسم الصحة العامة في المعاونية بنشر 13 مفرزة طبية و38 سيارة اسعاف منتشرة على امتداد الطرق المؤدية الى مدينة سامراء، بالإضافة الى تسخير مركزين صحيين في سامراء ومستشفى الشهيد محمد الماجد واستنفار اكثر من 150 طبيبا وممرضا لخدمة الزائرين”.

وتابع أنه “شملت الخدمات اطلاق حملات تعفير شملت معظم المواكب الحسينية واماكن تجمع الزائرين للوقاية من فايروس كورونا”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يقدم خدمات طبية لزوار الإمام الهادي في ذكرى استشهاده) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يقدم خدمات طبية لزوار الإمام الهادي في ذكرى استشهاده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).