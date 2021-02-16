امريكا تعبر عن غضبها بسبب الهجوم الصاروخي في العراق

2021/02/16 | 10:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني

بلينكن، إن الولايات المتحدة "غاضبة"

بسبب هجوم صاروخي وقع مساء الاثنين في

منطقة كردستان العراق.

وأضاف بلينكن في بيان له: "تواصلت مع

رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور برز

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