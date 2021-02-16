مقتل 4 أشخاص بتحطم مروحية في جزر فيرجن الأمريكية

2021/02/16 | 10:12 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أفادت قناة ABC التلفزيونية، بأن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم يوم أمس الاثنين، في حادث تحطم مروحية في جزر فيرجن الأمريكية.ووفقا للقناة، تلقت هيئة الطوارئ المحلية، بلاغا في حوالي الساعة 15:14 بالتوقيت المحلي، بخصوص تحطم مروحية على الطرف الغربي من جزيرة سانت توماس.وأضافت القناة التلفزيونية، أن رجال الإنقاذ عثروا على أربع جثث في مكان الحادث.ولم يتم بعد تقديم أية معلومات، عن هويات الضحايا وملكية المروحية، والسبب المحتمل لتحطمها.



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