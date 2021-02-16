عملة “البيتكوين” تسجل مستوى تاريخيا جديدا

2021/02/16 | 10:12 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..سجلت “البيتكوين”، العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم، اليوم الثلاثاء، مستوى تاريخيا جديدا، حيث صعدت فوق مستوى 49.4 ألف دولار.وبذلك تكون العملة الرقمية قد اقتربت من مستوى الـ50 ألف دولار، الذي يعد مستوى نفسيا مهما.وسجلت العملة الرقمية في منصة CoinMarketCap قراءة عند 49482 دولار، لكنها انخفضت بعد ذلك إلى مستوى 49079 دولار.ويأتي الارتفاع بعدما أعلنت شركة “تسلا” في مطلع شباط الجاري أنها استثمرت نحو 1.5 مليار دولار في عملة “البيتكوين” كجزء من سياستها الاستثمارية المحدثة.بالإضافة لذلك تعتزم الشركة البدء في استخدام العملة الرقمية في الدفع لقاء منتجاتها في المستقبل القريب.



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