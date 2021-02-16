الاطاحة بعصابة سرقت 120 مليون دينار من أحد منافذ صرف الرواتب في بغداد

2021/02/16 | 10:20 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..ألقت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد / مكتب إجرام المحمودية، الثلاثاء، القبض على عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص قاموا بسرقة 120 مليون دينار من أحد منافذ صرف الرواتب في بغداد،وذكرت المديرية في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أنه “بعد توفر معلومات حول حادث السرقة تم على الفور تشكيل فريقا للعمل للبحث والتحري وجمع المعلومات التي أثمرت بالتوصل الى أفراد العصابة الثلاثة من خلال تتبع العجلة التي كانوا يستقلونها”.وأضاف البيان أنه “بعد استحصال الموافقات القضائية تم القبض على أحد المتهمين وبدلالته تم القبض على المتهمين الآخرين، حيث اعترفا بعد التحقيق معهما بأشتراكهما في سرقة المبلغ، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون”.



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