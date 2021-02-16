بريطانيا تعلن استعدادها للمساعدة في التحقيق باستهداف مطار أربيل

2021/02/16 | 10:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أدانت السفارة البريطانية، لدى العراق، الثلاثاء (16 شباط 2021)، الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل ليلة أمس، وأدى لمقتل مقاول مدني وإصابة 6 بينهم جندي أمريكي.

وقال السفير البريطاني ستيفن هيكي، في تغريدة عبر "تويتر"، تابعتها (بغداد اليوم): "أدين بشدة الهجوم على مدينة أربيل وقوات التحالف الليلة الماضية".

وأضاف: " أقدم التعازي لأسرة المقاول المدني الذي قُتل"، لافتاً إلى أنه "يجب محاسبة المسؤولين وسنقدم الدعم إلى رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني، ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أثناء التحقيق".

وفي وقت سابق، أعلن التحالف الدولي مقتل مقاول واصابة 5 متعاقدين وجندي امريكي بالقصف الذي استهدف مطار اربيل .

وقال التحالف في بيان، ان "تقارير أولية عن سقوط نيران غير مباشرة على قوات التحالف في أربيل الليلة.



قُتل مقاول مدني واحد، وأصيب 5 متعاقدون مدنيون وجرح جندي أمريكي".

ووجه رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، بالتحقيق لمعرفة الجهة التي تقف وراء قصف مطار اربيل .

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، ان "القائد العام للقوات المسلحة، يوجه بتشكل لجنة تحقيقية مشتركة مع الجهات المختصة في إقليم كردستان العراق، لمعرفة الجهة التي تقف وراء حادث سقوط عدد من الصواريخ على مطار أربيل الدولي ومقترباته مساء الإثنين ، مما ادى الى اصابة عدد من الأشخاص".

وأصدرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، بياناً عقب القصف الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "في الساعة التاسعة والنصف من مساء الاثنين تم إطلاق عدد من الصواريخ صوب مدينة أربيل وضواحيها، حيث سقطت على مواقع عديدة، وبحسب المعلومات الأولية فإن هناك عدداً من الجرحى".





وأضافت إن "الجهات المعنية لا تزال تواصل متابعتها وتحقيقاتها بهذا الصدد".

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