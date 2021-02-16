استقرار أسعار الدولار في بغداد والمحافظات عند 145 ألف دينار لكل 100

2021/02/16 | 10:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، الثلاثاء (16 شباط 2021)، استقراراً في الأسواق المحلية والصيرفات.

وقال المركز العراقي الاقتصادي السياسي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "سعر بيع الدولار 146,500، وسعر شراء الدولار 145,500".

وأضاف: "100 يورو لكل 121,40 دولاراً، و100 باوند لكل 139,36 دولاراً، و100 دولار لكل 694,84 ليرة تركية".

وأشار المركز العراقي إلى أن "سعر أونصـة الذهب عالمياً 1822,46 دولاراً، وسعر برميل نفط الخام برنت 63,58 دولاراً، وسعر برميل نفط الخام الامريكي 60,20 دولاراً".

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