2021/02/16 | 10:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إدارة مطار أربيل تؤكد استمرار إغلاقه بعد الهجوم الصاروخي ليلة أمس

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