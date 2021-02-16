2021/02/16 | 10:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

يدين "ائتلاف النصر" الاستهداف الإرهابي الخطير لمدينة أربيل، ويعده خرقاً لسيادة الدولة وضرباً لأمن المدن وترويعاً للمدنيين، ويطالب بتحقيق عاجل وشفاف لكشف الجناة.

ويحذر "ائتلاف النصر" من محاولات خلط الأوراق وتصعيد أجندات الاِرباك للواقع العراقي، ويدعو قادة البلاد وأجهزة الدولة لضبط التداعيات على أساس من مصالح البلاد العليا.

يتبع.



.



.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ائتلاف العبادي يدين القصف الصاروخي في أربيل ويصفه بـ ’’الإرهابي’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ائتلاف العبادي يدين القصف الصاروخي في أربيل ويصفه بـ ’’الإرهابي’’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).