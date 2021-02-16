بالوثيقة.. أمر القبض الصادر بحق ’’بهاء الجوراني’’ والتهمة الموجهة إليه

2021/02/16 | 10:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر مطلع، الثلاثاء (16 شباط 2021)، بأن اللجنة العليا لمكافحة الفساد والمعنية في التحقيق بالجرائم الكبرى، ألقت القبض على رجل الأعمال بهاء علاء الجوراني، بعد صدور أمر قبض وتحر بتهم تتعلق بالرشوة والفساد.

وحصلت وكالة (بغداد اليوم)، على وثيقة أمر القبض والتحري، الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى وفق المادة 310 من قانون العقوبات.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "أعضاء لجنة مكافحة الفساد، تمكنوا من إلقاء القبض على الجوراني بعد صدور أمر القبض والتحري، على خلفية تورطه في صفقات فساد".

وأشار المصدر إلى أنه "في عام 2018، وجه الجوراني طلباً إلى وزارة الصناعة لإبرام عقد مع الشركة العامة للصناعات الفولاذية، وقد وافق على إكمال إجراءات التعاقد خلال أسبوع واحد فقط".

وتنص المادة 310 من قانون العقوبات (كل من اعطى او قدم او عرض او وعد بان يعطي لموظف او مكلف بخدمة عامة شيئا عدَّ راشيا، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة قانونا للراشي).

يتبع.



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