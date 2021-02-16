’’نشعر بالغضب’’.. نص البيان الكامل للخارجية الأمريكية حول القصف الصاروخي في أربيل

2021/02/16 | 10:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

عبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، عن غضب واشنطن من الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل، مساء أمس الإثنين، وأسفر عن مقتل متعاقد مدني أجنبي وجرح خمسة آخرين بالإضافة إلى جندي أميركي.

وقال بلينكن في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "نشعر بالغضب من الهجوم الصاروخي الذي حصل على إقليم كردستان العراق"، مبيناً أن التقارير الأولية تشير إلى أن الهجمات قتلت متعاقدًا مدنيًا وجرحت عددًا من أعضاء التحالف، من بينهم أحد أفراد الخدمة الأميركية وعدد من المتعاقدين الأميركيين".

وقدم وزير الخارجية الأميركي تعازيه "لأحباء المقاول المدني الذي قُتل في هذا الهجوم، وللشعب العراقي الأبرياء وعائلاتهم الذين يعانون من أعمال العنف الوحشية هذه".

ومضى بالقول، "لقد تواصلت مع رئيس وزراء حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني لمناقشة الحادث وأكّدت له دعمنا الكامل لإجراء تحقيق ومحاسبة المسؤولين".

وفي الساعة التاسعة والنصف من مساء أمس الإثنين، 15/2/2021 سقطت عدة صواريخ قرب مطار أربيل فيما سقط آخر في شارع 40 متري.

وأعلن التحالف الدولي مقتل "مقاول" مدني وجرح 6 آخرين بينهم جندي أميركي في قصف أربيل.

وقال المتحدث باسم عملية العزم الصلب التابعة للتحالف الدولي واين ماروتو في تغريدة له على منصة تويتر، إن تقارير أولية تحدثت عن سقوط نيران غير مباشرة على قوات التحالف في أربيل الليلة، متابعاً "قُتل مقاول مدني واحد، وأصيب 5 متعاقدين مدنيين، وجرح جندي أميركي واحد".

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