خبير اقتصادي يؤكد عدم ايجابية القطاع المصرفي بشقية العام والخاص تجاه العملية الاقتصادية بالبلاد

2021/02/16 | 10:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد الخبير الاقتصادي صالح الهماشي ان القطاع المصرفي بشقية العام والخاص لم يكن ايجابيا تجاه العملية الاقتصادية في البلاد.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : ان دور القطاع المصرفي في العراق بشقيه العام والخاص لم يكن ايجابيا تجاه الاقتصاد في البلاد رغم وجود اكثر من 72مصرفا اهليا وحكوميا .وعزا الهماشي ذلك لاسباب كثيرة اهمها الفساد والربح السريع وعدم وجود قانون لحماية المستثمرين لذا لجأ هذا القطاع الى الاستثمارات الاكثر امانا مثل نافذة بيع العملة والقروض للموظفين قصيرة الاجل والقطاع العقاري في مجال الاسكان بسبب الامان والضمانات الكبيرة التي تحافظ على راس مال العامل. واضاف ان : الحكومة المتمثلة بوزارة المالية والبنك المركزي مرتاحة لهذا الاستثمار رغم قلة جدواه تجاه الاقتصاد العراقي لحل ازمة السكن./انتهى3

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