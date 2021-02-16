2021/02/16 | 10:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/كركوك..نفى مسؤول حشد الدبس بمحافظة كركوك إبراهيم الحمداني، الثلاثاء، أن تكون الصواريخ التي استهدفت مطار أربيل قد انطلقت من القضاء.وقال الحمداني في تصريح لـ/المعلومة/، إن “قضاء الدبس مستقر، والجهة التي تتولى إدارة الملف الأمني فيه ملتزمة ولايمكن القيام بهذه الأعمال”.وأضاف أن “الاتهامات الكردية، بأن الصواريخ انطلقت من الدبس ملفقة ولها أغراض أخرى، بعيدة عن الواقع”، مشددا على رفضه بـ”زج الدبس وكركوك بهذه الاتهامات التي تستند للدليل، ونحن لم يؤشر لنا وجود أي منصة للصواريخ”.وكانت عدة صواريخ استهدفت، مساء امس الاثنين، محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق في اعنف هجوم تشهده المحافظة، ما اسفر عن سقوط ضحايا بينهم جندي أميركي.



انتهى/25ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حشد الدبس ينفي انطلاق الصواريخ التي استهدفت أربيل من داخل القضاء) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حشد الدبس ينفي انطلاق الصواريخ التي استهدفت أربيل من داخل القضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).