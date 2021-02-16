توزع سقوط الـ 8 صواريخ بين محيط مطار اربيل ومنطقة سكنية وساحة لبيع الماشية

2021/02/16 | 10:54 - المصدر: قناة التغيير

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اكدت مصادر خاصة للتغيير ان ثمانية صواريخ استهدفت محافظة أربيل وتوزعت أماكن سقوطها بين محيط مطار أربيل ومنطقة سكنية وساحة خاصة ببيع الماشية خارج أربيل.

وأفادت المصادر، بسقوط خمسة صواريخ في حي وزيران بأربيل، وسقوط اخر في حي أربعين مترا، في غضون ذلك أعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان انه في الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الاثنين تم إطلاق عدد من الصواريخ صوب مدينة أربيل وضواحيها.

واكد بيان للوزارة ان الصواريخ سقطت على مواقع عديدة، واسفرت عن سقوط عدد من الجرحى، وذكرت الوزارة إن الجهات المعنية لا تزال تواصل متابعتها وتحقيقاتها بهذا الصدد.

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