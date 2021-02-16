بغداد في الصدارة.. 3،5 مليون عراقي يسكنون العشوائيات ويشكلون 12% من حجم السكان

2021/02/16 | 11:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلنت وزارة التخطيط، احصائية جديدة تتعلق باعداد العراقيين الذين يسكنون في العشوائيات، مشيرة الى أن محافظة كربلاء جاءت في ذيل قائمة المدن من حيث عدد العشوائيات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في حديث للتلفزيون الرسمي واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن وزارة التخطيط اجرت مسحاً خاصاً بالعشوائيات في العراق في العام 2017 الا انه لم يشمل جميع المحافظات العراقية بسبب اوضاع البلاد العامة في ذلك الوقت.

وأضاف: "اظهر المسح ان عدد العشوائيات في العراق يقارب الـ4000 عشوائية تضم 522 ألف وحدة سكنية"، لكنها لا تشبه الوحدات السكنية الطبيعية، على حد تعبيره.

واوضح الهنداوي أن في هذه العشوائيات يسكن "ما يقارب الـ3،5 ملايين شخص يشكلون 12% من سكان العراق".

وأشار الى أن "بغداد تحتل المركز الاول بـ1022 عشوائية تليها محافظة البصرة بـ700 عشوائية ثم محافظة نينوى، فيما حلت محافظة كربلاء في المرتبة الاخيرة كأقل محافظة من حيث عدد العشوائيات بواقع 98 عشوائية".

ولفت الى أن "76% من العشوائيات اقيمت على اراضي مملوكة للدولة وما تبقى من العشوائيات اقيم على اراضي تابعة الى القطاع الخاص".

وأكد مضي الوزارة "بإتجاه تنفيذ مسح واسع اسميناه المسح الاقتصادي والاجتماعي للعشوائيات ولكن هذا المسح مرتبط بالقانون اذ نريد غطاء قانون لكل فعالية نقوم بأدءها ضمن خارطة الطريق التي اعدها وزارة التخطيط منذ عام 2016".

وبين أن "خارطة الطريق التي اعدتها الوزارة كانت بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية وفيها مسارات متعددة وتُنفذ على مرحلتين، الاولى هي مرحلة الحد من انتشار العشوائيات والمرحلة الثانية هي معالجة هذه العشوائيات".

وأكد عزم الوزارة "اصدار قانون خاص بمعالجة العشوائيات يتضمن انشاء صندوق تذهب اليه ايرادات العشوائيات المباعة الى المواطنين".

واستدرك المتحدث باسم الوزارة أن "وزارة التخطيط ارسلت مشروع قانون معالجة العشوائيات الى مجلس النواب في دورته السابقة لكنه لم يُقرأ، واقترح المجلس قانوناً اخر لكنه كان يفاقم مشكلة العشوائيات ولا يحلها".





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