صالح حول هجوم أربيل: إنها معركة الدولة ضد الارهاب والخارجين عن القانون

2021/02/16 | 11:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، ان استهداف اربيل يمثل تصعيد خطير وعمل ارهابي اجرامي.

وقال صالح في تغريدة له على تويتر ان استهداف أربيل الذي اوقع ضحايا يستهدف الجهود الوطنية لحماية امن البلاد وسلامة المواطنين.

وبين صالح ان لا خيار سوى تعزيز الجهود بحزم لاستئصال قوى الارهاب والمحاولات الرامية لزج البلد في الفوضى، مؤكدا انها معركة الدولة والسيادة ضد الارهاب والخارجين عن القانون.

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