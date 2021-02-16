الضاري: العصابات التي تُطلق الصواريخ “عشوائيا” في ‫بغداد‬ هي نفسها التي استهدفت ‫أربيل‬‬

2021/02/16 | 11:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري إن عصابات ‫السلاح المنفلت‬ التي تُطلق الصواريخ “عشوائيا” في ‫بغداد‬ هي نفسها التي استهدفت مدينة ‫أربيل‬.‬‬‬

وفي تغريدة على تويتر أكد الضاري ان تلك العصابات هي نفسها ايضا التي تستهدف الناشطين والمتظاهرين، مدينا هذه الأعمال الجبانة.

وطالب الضاري حكومة مصطفى الكاظمي بالوقوف مع الشعب وتقديم الجناة للعدالة، وعدم مجاملة اي طرف على حساب ارواح ودماء العراقيين.

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