الكاظمي يوجه بتشكيل لجنه تحقيقية مشتركة مع اقليم كردستان على خلفية هجوم اربيل

2021/02/16 | 11:05 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجه بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة مع اقليم كوردستان على خلفية هجوم اربيل .وحسب بيان صادر عن الخلية: ان القائد العام للقوات المسلحة، يوجه بتشكل لجنة تحقيقية مشتركة مع الجهات المختصة في … Readmore

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