الرافدين: منح سلف الموظفين يكون عن طريق فروع المصرف

اعلن مصرف الرافدين ان منح السلف للموظفين بواسطة البطاقة الالكترونية يكون عن طريق فروعه.
واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان “الالية التي وضعها المصرف للتقديم على السلفة يتيح تسلمها بشكل فوري ومن دون تاخير“.
ودعا المصرف، الموظفين الى “زيارة فروع المصرف للحصول على السلفة الالتزام بالاجراءات الصحية المتبعة للوقاية من كورونا“.
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