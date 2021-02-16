2021/02/16 | 11:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت السفارة البريطانية لدى العراق، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها الشديدة للهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل ليلة أمس الاثنين.

وقال السفير البريطاني ستيفن هيكي، في تغريدة عبر تويتر: ادين بشدة الهجوم الذي وقع على مدينة اربيل وقوات التحالف الليلة الماضية، واتقدم بالتعازي لأسرة المقاول المدني الذي لقي حتفه.

وأضاف: يجب محاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم وسنقدم الدعم إلى رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أثناء التحقيقات.

PUKmedia اعلام السفارة البريطانية

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا تدين الهجوم الذي استهدف مدينة اربيل ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا تدين الهجوم الذي استهدف مدينة اربيل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).