16 مصابا بكورونا في مستشفيات السليمانية

2021/02/16 | 11:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في المحافظة وعدد الاصابات الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت مديرية صحة السليمانية خلال بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا التي دخلت الى مستشفيات السليمانية خلال الـ24 ساعة الماضية وصل الى 4 حالات اصابة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء والخروج من المستشفى وصل الى حالتين، وهناك 16 حالة اصابة في المستشفيات تحت الرعاية الطبية المستمرة، فيما سجلت المحافظة حالة وفاة واحدة بفايروس كورونا.

واشار البيان الى ان عدد المتبرعين ببلازما الدم في محافظة السليمانية وصل الى 1230.

هذا وكانت وزارة الصحة قد اعلنت عن تسجيل 31004 حالة اصابة و28953 حالة شفاء و1702 حالة وفاة في محافظة السليمانية منذ انتشار وباء كورونا ولحد الآن.

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